شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يوجه رسائل تحفيزية لـ شلبي وأوباما يكتفى بالتدريب البدنى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب فريق الزمالك بأداء الفقرات الأولى من مران اليوم الأربعاء، الخاصة بالجانب البدني وبعض الجمل الفنية.

وفضل الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح أوباما راحة من التقسيمة الفنية، وتجهيزه بشكل تدريجي للمباراة المقبلة أمام آرتا سولار، خاصة وأنه شارك في الـ90 دقيقة في اللقاء الأخير أمام المقاولون العرب في مسابقة الدوري .

ووجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك رسائل تحفيزية لمصطفى شلبي جناح الفريق خلال مران اليوم الأربعاء استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية .

وشارك مصطفى شلبي في التقسيمة الفنية وحصل اللاعب على تعليمات مستمرة من جانب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني مع باقي زملائه ، قبل أن يمنحه المدرب راحة في الجزء من التقسيمة.

وحرص أوسوريو على توجيه رسائل سريعة لمصطفى شلبي وطالبه بأهمية التركيز، وشدد على أن الفريق في حاجه لخدماته بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.