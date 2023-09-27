شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة كأس رجال اليد 14 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى قرعة بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى الجديد 2023 / 2024 يوم 14 أكتوبر القادم بمقر الإتحاد بحضور مندوبو الأندية المشاركة.

و يشارك فى كأس مصر هذا الموسم 22 فريق هم كلا من،الاهلى و هليوبوليس و الجزيرة و الطيران و طلائع الجيش و الزهور و الشمس و الزمالك والترسانة والشيخ زايد وسبورتنج وسموحة والبنك الأهلى والأوليمبى وأصحاب الجياد وكفرالشيخ والعبور والقناة وبنى سويف و مركز شباب سيدى عبد الرحيم و قنا ومسلمين نقادة.

فيما ينطلق دورى الموسم الجديد للسيدات 20 أكتوبر القادم، وتقام مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدور الأول 11 نوفمبر المقبل، بينما يلتقيان فى ختام المرحلة الأولى المحدد له 6 يناير 2024.

وتشهد الجولة الأولى المقرر لها 20 أكتوبر المقبل لقاءات بين كل من، الأهلى مع البنك الأهلى، والزمالك مع 6 أكتوبر، والشمس مع الطيران، وسبورتنج مع سموحة.