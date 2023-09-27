شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الأولى من دورى المحترفين.. 20 هدفا حصيلة الأسبوع وبامبا الهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار عن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دورى المحترفين "القسم الثانى أ" مساء الثلاثاء، والتي شهدت منافسة قوية بين كل الفرق والتي من المتوقع أن تزداد سخونة في الجولات القادمة، خاصة أن المسابقة من دور واحد.

20 هدفا حصيلة الجولة

نجح 19 لاعبا فى تسجيل 20 هدفا فى مباريات الجولة الأولى بمعدل هدفين في كل مباراة، ويعتلى قائمة الهدافين اللاعب إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت الذى سجل ثنائية فى شباك أسوان، ثم هدف لكل من إبراهيم القاضى وأحمد ممدوح وأحمد خالد وأحمد أشرف وعبد الرحمن الخميسى، على حسين ومؤمن عاطف وأحمد رأفت، اكرم عبد ربه ومحمد رضا وحسام بركات ومصطفى الصفتي، إسلام صبحي وشيكا وكوليبالي وأحمد حسني، يوسف بيبو، محمد عاطف.

ويعتلى فريق بترول أسيوط صدارة ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 3 نقاط، متساويا مع المصرية للاتصالات "we" بعد تسجيلهم 3 أهداف في جولة الافتتاح، ويأتي من بعدهما كل من بتروجت ووادى دجلة وحرس الحدود وطنطا وغزل المحلة أصاحب الثلاثة نقاط.

نتائج مباريات الجولة الأولى

السكة الحديد 0 / 0 لافيينا

حرس الحدود 1/ 0 أبو قير للأسمدة

بتروجت 2/ 0 أسوان

النصر للتعدين 1 / 3 بترول أسيوط

النجوم 0/ 0 مكادى

وادى دجلة 2/ 1 المقاصة

طنطا 1/ 0 راية

دكرنس 1/ 3 اتصالات

جمهورية شبين 0 / 1 غزل المحلة

بروكسى 2/ 2 القناة