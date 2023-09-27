شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: نلعب بالناشئين بدورى المحترفين ونحتاج 13 مليون جنيه لرفع الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد اسلام عادل مدير الكرة بفريق المقاصة أن الهزيمة التي تعرض لها فريقه أمس امام وادى دجلة في الجولة الأولى من دورى المحترفين ، تعتبر منطقية في ظل مشاركة الفريق بقائمة من الناشئين نتيجة وقف القيد لـ 3 فترات انتهت الصيف الحالي.

وقال مدير الكرة ان الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة طارق حجاج يسعى بكل جهد لمنح اللاعبين الشباب أكبر قدر من الثقة والخبرات، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، مضيفا ان قوام الفريق يضم لاعبين مواليد 2003 و 2005 و 2006 ، وهو ما يجعل هناك فارق خبرة مع الفرق الأخرى.

واختتم اسلام عادل تصريحاته مؤكدا ان النادي يحتاج الي سداد 13 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة لرفع إيقاف القيد قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وتدعيم الفريق.

وفاز وادى دجلة على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في المباراة التى أقيمت بينهما ضمن فعاليات الجولة الأولى لدورى المحترفين ، ليرتفع رصيد الفائز إلى 3 نقاط فى صدارة الترتيب ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند صفر من النقاط .

أحرز هدفى وادى دجلة كلاسين بعد سيطرة تامة من لاعبى الفريق الدجلاوى على مجريات الشوط الأول لعبا ونتيجة ،

وفى الشوط الثانى مال لاعبو وادى دجلة إلى تهدئة الملعب من أجل امتصاص حماس لاعبى مصر المقاصة وخطف الثلاث نقاط حتى نجح لاعبو الأخير في إحراز الهدف الأول ، ولم يستطع اللاعبون إدراك التعادل حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا فوز وادى دجلة وتحقيقه أول ثلاث نقاط له في مسابقة دورى المحترفين .