شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انتظام كريم نيدفيد في تدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل كريم نيدفيد لاعب الأهلي برنامجه التأهيلي بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية، قبل العودة للانتظام في التدريبات الجماعية لفريقه، بعدما غاب عن المشارة مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي بسبب تلك الإصابة.

ويحتاج كريم نيدفيد مدة أسبوع قبل العودة للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية، عقب إنهاء المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الذي خضع له تحت إشراف الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء.

ويؤدي نيدفيد تدريبات الجري حول الملعب في الوقت الحالي، قبل أن ينهي البرنامج التأهيلي وينتظم في التدريبات الجماعية ومن ثم يعلن جاهزيته للمشاركة في المباريات.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة سان جورج الإثيوبي يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.