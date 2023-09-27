شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى كامل العدد أمام الاتحاد السكندرى في دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلح إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، بقائمة كاملة بدون غيابات أمام الاتحاد السكندرى في المباراة المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري نايل.

وأصبح كل لاعبى الإسماعيلى جاهزين للدخول في قائمة المباراة أمام الاتحاد، بعدما تعافى كل المصابين وشاركوا في تدريبات الدراويش بشكل كامل والذى كان آخرهم محمد بيومى الذى أصبح جاهزا للمباريات.

وينهى فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى، ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

واستقر إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى ، على تواجد الغانى ياو أنور في خط هجوم الفريق خلال مباراة الاتحاد السكندري.

وقرر إيهاب جلال عودة ياو أنور لقيادة هجوم الدراويش فى مباراة زعيم الثغر، بعدما جلس اللاعب بديلا في مباراة زد بالجولة الأولى للمسابقة وشارك في ودية بورفؤاد التي أقيمت مساء الجمعة وسجل هدفين ليقود الفريق الأصفر للفوز بثلاثية دون رد.

وتسلم إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى ، تقريرا من جهازه المعاون عن نقاط القوة والضعف في صفوف الاتحاد السكندري قبل ملاقاته بالجولة الثانية للمسابقة.

ويرغب إيهاب جلال في الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف زعيم الثغر بعد سلسلة التدعيمات القوية التي أجراها الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بحثاً عن الظفر بأول فوز بدوري هذا الموسم.