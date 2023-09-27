شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يمنح لاعبى سموحة راحة 48 ساعة بعد الفوز على بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، اللاعبين راحة من التدريبات 48 ساعة بعد الفوز على بلدية المحلة بهدفين نظيفين مساء الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من دورى نايل.

وفضل أحمد سامى منح اللاعبين راحة من التدريب اليوم وغدا على أن يعود الفريق لاستئناف التدريبات مساء الجمعة المقبل، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الثالثة من دوري نايل.

وعبر أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على بلدية، وأن فريقه نفذ الضغط بشكل مثالى في الشوط الأول، موضحاً أن نتيجته كان من الممكن أن تنتهى بأكثر من هدف خاصة أن الفريق السكندرى أضاع العديد من الفرص.

وأشار المدير الفني لسموحة إلى أن أداء لاعبيه لم يعجبه في الشوط الثانى مؤكداً أنه هددهم بخصم أموال من مستحقاتهم حال تراجع مستواهم.

افتتح التسجيل لسموحة أحمد خالد السيد في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف عمرو قلاوة الهدف الثانى للفريق السكندرى من ركلة جزاء في الدقيقة 56.