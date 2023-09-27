شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلي رفض ضم إمام عاشور في وقت سابق مقابل 500 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالصفقات الجديدة للنادى الأهلي التي أبرمها في موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة خاصة الثنائي إمام عاشور ورضا سليم، بعد تقدمهما عروضا طيبة رفقة الفريق الأحمر.

وكشف شوبير خلال تصريحات لبرنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت مفاجأة بشأن إمام عاشور، مشيرا إلى أن أحد المسئولين في لجنة التعاقدات من قبل أخبره أنه كان من الممكن التعاقد مع إمام عاشور مقابل 500 ألف جنيه منذ فترة، وقال للجهاز الفني، أن اللاعب سيكون إضافة قوية للأهلي ولكن الإدارة الفنية وقتها رفضت التعاقد مع إمام عاشور.

وأردف: "نفس الأمر حدث من قبل مع إحدى الإدارات الفنية السابقة التي رفضت ضم البرازيلي كينو للأهلي، وأحيانا العين لا تكون جيدة في الاختيار".

وقال: "أنتوني موديست المهاجم الفرنسي أمام تحدي إما أن ينصف مارسيل كولر الذي طلب التعاقد معه أو يخيب ظنه في اللاعب، وفي حال عدم نجاحه، فإن الأهلي لن يكرر تجربة جلب لاعبين من الدوريات الأوروبية وسينصب تركيزه على الدوريات الإفريقية فقط في البحث عن لاعبين مميزين لتدعيم صفوفه.