شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"الخليج 365": صرف مستحقات اللاعبين الأجانب خلال ساعات من خزينة النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد فؤاد الوطن المدير المالي لنادى الزمالك، تجهيز جزء كبير من مستحقات اللاعبين الأجانب، بالفريق الأبيض لسدادها لهم خلال الساعات المقبلة، بعد النجاح فى توفير سيولة مالية.

وقال أحمد فؤاد الوطن في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن سداد مستحقات اللاعبين الأجانب بهدف توفير حالة من الاستقرار النفسى والتركيز لدى اللاعبين قبل المباريات الهامة القادمة للفارس الأبيض فى مختلف البطولات وبناء على رغبة الجهاز الفنى بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو.

وشدد المدير المالي لنادى الزمالك، أن مستحقات اللاعبين الأجانب سيتم صرفها من خزينة النادى دون اللجوء لأى شخص سواء من محبى القلعة البيضاء أو المرشحين في الانتخابات المقبلة.

ويأتي على رأس لاعبى الزمالك الأجانب الذين طالبوا بمستحقاتهم المالية خلال الأيام الماضية التونسي سيف الدين الجزيرى خاصة أن هذا الأمر جعل أوسوريو يستبعده من مباراة بيراميدز فى الجولة الأولى من دورى نايل على حد وصفه.