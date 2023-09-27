شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب الكاراتيه ببطولة سيرياس A بقبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب الكاراتيه فى منافسات بطولة سيرياس A والتى تقام بقبرص فى الفترة من 27 سبتمبر إلى 2 أكتوبر القادم.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة 7 لاعبين وهم زياد محمد، عبد الرحمن هشام، مصطفى غباشى، اية هشام، أسماء مجدى بالإضافة إلى نهى عمرو.

ويرافق البعثة محمد سعد عضو مجلس الإدارة و إبراهيم مجدى مدرب الكاتا، بالإضافة إلى 7 حكام دوليين.

أقام الاتحاد المصرى للكاراتيه معسكر تدريبى دولى مشترك مع المنتخب الشيلى وعدد من لاعبى روسيا وذلك بأحد الدارات بالقاهرة

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حنى 30 سبتمبر الجارى، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة العالم التى تقام الشهر المقبل بالمجر.

ويتواجد فى المعسكر عبد الفتاح النجار المدير الفنى لمنتخب الكبار وهانى قشطة مدرب منتخب السيدات، وأحمد جمال مدرب منتخب تشيلى بالإضافة إلى نيكولاى مدرب روسيا.