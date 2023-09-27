شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز غيابات الأهلى عن موقعة العودة أمام سان جورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره سان جورج الإثيوبي بعد غد الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي تشهد عدة غيابات من الفريق الأحمر لأسباب مختلفة.

ويغيب عن الأهلي الفرنسي أنتوني موديست بسبب عدم قيده في القائمة الأولى، على أن يكون جاهزا للمشاركة في البطولة الإفريقية بدءا من دور المجموعات الإفريقي.

كما يغيب كلا من عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد وحمزة علاء للإصابة، وخالد عبد الفتاح بسبب عدم الجاهزية الطبية بعد إجراء جراحة في عظمة الترقوة منذ فترة.

ولم يتحدد موقف محمود كهربا وصلاح محسن، بعد شكواهما من الإصابة بشد في العضلة الضامة والخلفية على الترتيب، على أن يحد الفحص الطبي للثنائي موقفهما من اللحاق بمباراة سان جورج الإثيوبي.

كما لم يتم حسم موقف أكرم توفيق وكريم فؤاد من دخول القائمة بعد استبعادهما من موقعة الذهاب.

وفاز الأهلي على سان جورج بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ32 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.