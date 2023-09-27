شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يمنح مدافعى الإسماعيلى تعليمات خاصة لإيقاف مابولولو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، تعليمات خاصة لمدافعى الدراويش لمحاولة إيقاف مابولولو خلال مباراة الاتحاد المقرر لها السابعة مساء غد الخميس على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري نايل.

وطلب إيهاب جلال من المدافعين عدم ترك أي مساحات أمام الأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد وتضييق الخناق عليه من أجل إبعاد المهاجم عن مرمى الإسماعيلى وفرض رقابة لصيقة مزدوجة من قلبى الدفاع.

وجهز الجهاز المعاون لإيهاب جلال فيديوهات مقطعة لفريق الاتحاد السكندرى فى مباراته الأولى فى الدورى فى كثير من الحالات الدفاعية أو الهجومية مع وضع تقرير مكتوب من محلل أداء الفريق حول كل ما يخص الفريق السكندرى.

واستقر إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى ، على تواجد الغانى ياو أنور في خط هجوم الفريق خلال مباراة الاتحاد السكندري.

وقرر إيهاب جلال عودة ياو أنور لقيادة هجوم الدراويش فى مباراة زعيم الثغر، بعدما جلس اللاعب بديلا في مباراة زد بالجولة الأولى للمسابقة وشارك في ودية بورفؤاد التي أقيمت مساء الجمعة وسجل هدفين ليقود الفريق الأصفر للفوز بثلاثية دون رد.

ويرغب إيهاب جلال في الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف زعيم الثغر بعد سلسلة التدعيمات القوية التي أجراها الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بحثاً عن الظفر بأول فوز بدوري هذا الموسم.