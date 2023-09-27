تفاصيل.. إصابة محمود كهربا وموقفه من مباراة سان جورج

الشارقة - اميمة ياسر - تعرض محمود كهربا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، للإصابة عضلية قبل مشاركة المارد الأحمر أمام سان جورج الإثيوبي بأبطال أفريقيا.

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن كهربا اشتكى من آلام في العضلة الضامة تهدد مشاركته أمام سان جورج الجمعة بأبطال أفريقيا.

وتابع: الجهاز الطبي يقيم حالة اللاعب في مران الغد لتحديد موقفه بشكل كامل من التدريبات الجماعية ولقاء سان جورج".

الأهلي ينتصر على سان جورج بثلاثية نظيفة في أبطال أفريقيا

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على سان جورج الإثيوبي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي في جولة الذهاب من بطولة دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2023 - 2024.

وسجل في المباراة حسين الشحات هدفين في اللقاء فيما جاء الهدف الثالث لأحمد عبد القادر للمارد الأحمر.

ويواجه الأهلي في المباراة المقبلة فريق سان جورج في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل 30 سبتمبر في ستاد القاهرة الدولي،

واختار فريق سان جورج الاثيوبي استاد القاهرة ليكون ملعبه في مباراة دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا بعد رفض الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" استضافة المباريات القارية على الملاعب الأثيوبية لعدم مطابقتها للمواصفات.