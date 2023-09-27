شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا مهددة بالسجن 8 سنوات في برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

وجه صندوق الضريبة الإسباني مجدداً تهمة التهرب من دفع الضريبة للمطربة الكولومبية شاكيرا، طليقة نجم برشلونة السابق الإسباني جيرارد بيكيه.

وفي الدعوى الجديدة يتهم الصندوق شاكيرا بالتهرب من دفع 5.57 مليون استرليني ويقول مكتب المدعي العام إنها تهربت من دفعها عندما وضعت أموالها في حساب بنكي بملاذات آمنة ضريبياً عبر البحار.

ومن المتوقع أن تحضر شاكيرا المحكمة في 20 نوفمبر المقبل لتدافع عن نفسها ضد 6 تهم تهرب ضريبي في الأعوام 2012 و2013 و2014، لكنها تواجه الآن تهمة جديدة تتعلق بضريبة عوائد بقيمة 13 مليون استرليني عن عام 2018.

ويطلب قاضي التحقيق من شاكيرا، أم ميلان وساشا ابني بيكيه، تقديم إفادتها عبر الفيديو من منزلها الحالي في الولايات المتحدة وفي حال ثبوت التهم الـ6 الأولى تواجه شاكيرا حكماً بالسجن يصل لـ8 سنوات بعد رفضها عقد صفقة تسوية مع الصندوق.

وأكد مستشارو شاكيرا القانونيون في بيان رسمي عدم تلقي أي إشعار من مكتب المدعي العام ببرشلونة حول التهرب من دفع الضريبة في 2018 لذا لن يعلق الفريق القانوني على الموضوع إلى حين تلقي الإشعار رسمياً في مقر سكنها بمدينة ميامي.

وكانت شاكيرا وضعت أموالها في مقر إقامتها في جزر الباهاماس ولم تسجل نفسها كمقيمة في إسبانيا إلا في 2015 بعد خمس سنوات من ارتباطها ببيكيه. ووفق القانون المعتمد في إسبانيا يعتبر المقيم الذي تتجاوز مدة إقامته في البلد أكثر من 183 يوماً في السنة مواطناً إسبانياً ويتوجب عليه دفع ضريبة دخل. وأمضى محققو الصندوق أكثر من عام في جمع إفادات حول شاكيرا شملت حتى الصالون الذي ترتاده ومراقبة نشاطها على مواقع التواصل لإثبات تواجدها في إسبانيا معظم الثلاث سنوات محل النزاع، لكن الفريق القانوني قال إن شاكيرا لم تتجاوز في إقامتها بإسبانيا أكثر من 183 يوماً في السنة الواحدة وأن صندوق الضريبة يريد تشويه سمعتها كي تخضع لتسوية مالية معه.

وستكون جلسات المحكمة التي تنطلق في 20 نوفمبر 12 جلسة وسيكون آخر يوم فيها 14 ديسمبر مع استراحة المحكمة بضعة أيام.