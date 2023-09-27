الامارات | مفاجأة تسعد جمهور الأهلي المصري قبل انطلاق مونديال الأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت جماهير فريق النادي الأهلي لكرة القدم، بشرى سارة بشأن تذاكر أولى مباريات فريقها في كأس العالم للأندية، التي تنطلق ديسمبر المقبل في السعودية.

وقال مقدم برنامج «90+» الإعلامي أمير هشام، إن: «النادي الأهلي، نجح في الحصول على 2500 تذكرة لأولى مباريات الفريق في كأس العالم للأندية، في السعودية».

وأضاف هشام في برنامجه على قناة النهار: «تم تسديد قيمة التذاكر بالفعل، من أجل توزيعها على جمهور النادي في أولى مباريات الأهلي في المونديال، التي ستجمع الفريق مع الفائز من لقاء اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي».