الامارات | مفاجأة تسعد جمهور الأهلي المصري قبل انطلاق مونديال الأندية

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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة تسعد جمهور الأهلي المصري قبل انطلاق مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت جماهير فريق النادي الأهلي لكرة القدم، بشرى سارة بشأن تذاكر أولى مباريات فريقها في كأس العالم للأندية، التي تنطلق ديسمبر المقبل في السعودية.
وقال مقدم برنامج «90+» الإعلامي أمير هشام، إن: «النادي الأهلي، نجح في الحصول على 2500 تذكرة لأولى مباريات الفريق في كأس العالم للأندية، في السعودية».
وأضاف هشام في برنامجه على قناة النهار: «تم تسديد قيمة التذاكر بالفعل، من أجل توزيعها على جمهور النادي في أولى مباريات الأهلي في المونديال، التي ستجمع الفريق مع الفائز من لقاء اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي».
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