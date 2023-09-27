شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الأولى من دورى المحترفين.. 7 انتصارات و3 تعادلات ومباراتان بلا أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار عن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دورى المحترفين "القسم الثانى أ" مساء الثلاثاء، والتي شهدت منافسة قوية بين كل الفرق والتي من المتوقع أن تزداد سخونة في الجولات القادمة، خاصة أن المسابقة من دور واحد.

7 انتصارات و3 تعادلات

شهدت الجولة الأولى 7 انتصارات و3 تعادلات، حيث حقق الفوز كل من حرس الحدود وبتروجت وبترول أسيوط ووادى دجلة وطنطا والاتصالات وغزل المحلة على كل من أبو قير للأسمدة وأسوان والنصر للتعدين ومصر المقاصة وراية ودكرنس وجمهورية شبين، فيما انتهت 3 مواجهات بالتعادل بين السكة الحديد ولافيينا، والنجوم مع مكادى، وبروكسى مع القناة.

مباراتان بلا أهداف

وانتهت مباراتان بدون تسجيل أهداف في الجولة الأولى، والأولى كانت افتتاح الجولة بين السكة الحديد مع لافيينا والتي شهدت حالة الطرد الوحيدة في الجولة للاعب السكة "سيلا"، والمباراة الثانية بين الصاعدين من الدرجة الثالثة هما النجوم ومكادى.

الأكثر تهديفا

اشتركت 3 مواجهات في لقب الأكثر تهديفا بعدما شهدت كل مباراة تسجيل 4 أهداف، وهى مواجهة النصر للتعدين وبترول أسيوط والتي انتهت بفوز البترول 3 /1، ومباراة دكرنس والاتصالات والتي انتهت 1 /3 للضيوف، وأخيرا مواجهة بروكسى والقناة والتي انتهت بالتعادل الإيجابى 2/ 2.

نتائج مباريات الجولة الأولى

السكة الحديد 0 / 0 لافيينا

حرس الحدود 1/ 0 أبو قير للأسمدة

بتروجت 2/ 0 أسوان

النصر للتعدين 1 / 3 بترول أسيوط

النجوم 0/ 0 مكادى

وادى دجلة 2/ 1 المقاصة

طنطا 1/ 0 راية

دكرنس 1/ 3 اتصالات

جمهورية شبين 0 / 1 غزل المحلة

بروكسى 2/ 2 القناة