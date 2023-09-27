شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتأهيل صلاح محسن فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع صلاح محسن لبرنامج تأهيلي خلال الأيام الحالية للتعافي من إصابته الأخيرة في العضلة الأمامية وهي الإصابة التى ستحرمه كذلك من مباراة إنبي يوم 4 أكتوبر المقبل بحيث يتم تجهيزه لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم 8 أكتوبر المقبل في الدوري .

ويتطلع الجهاز الفني لتجهيز لاعبي الفريق جميعاً ليتم مشاركتهم بشكل يحمي الفريق من أزمة الإجهاد نتيجة ضغط المباريات.

فيما يخوض عمرو السولية لاعب وسط الاهلي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، بعد تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية منذ فترة، والخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل تجهيزه للانتظام في التدريبات الجماعية للأهلي ومن ثم المشاركة في المباريات بعد غياب طويل عن المشاركة مع الفريق الأحمر بسبب الإصابة.

وبدأ عمرو السولية مرحلة جديدة من التأهيل هي عبارة عن بالجري حول الملعب منذ يوم الاثنين الماضي، وذلك ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، على أن يحدد طبيب الفريق الأحمر موعد انتظامه في التدريبات الجماعية وفقا لاستجابة عضلة اللاعب للعلاج وعدم التعجل في عودته خشية من تجدد الإصابة كما حدث في بداية الموسم الحالي.