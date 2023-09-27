شكرا لقرائتكم خبر عن حارس أرسنال السابق يستغرب قرار أرتيتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

عبر حارس مرمى أرسنال الإنجليزي السابق، ديفيد سيمان، عن حيرته من قرار المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بوضع حارسه آرون رامسديل على الدكة وتساءل عن السبب الغريب الذي دفع المدرب لاستعارة الحارس دافيد رايا من برينتفورد وجعله الرقم 1.

وقال الحارس السابق: «المدرب يقول إنه يريد المناوبة في الشباك ويحرص على حصول الجميع على الدقائق، وعلينا أن ننتظر لنرى إن كانت الخطة ستنجح أم لا.. لا أدري إن كنت سأحب خطة كهذه، على أيامنا قبل 20 عاماً وأنا متأكد أن بيتر شمايكل (حارس مانشستر يونايتد السابق) ما كان ليحبها أيضاً».

وتابع سيمان: «تغيرت اللعبة الآن ويريد أرتيتا تجربة شيء جديد، هل ستنجح التجربة؟.. بصراحة لا أدري، فأنا ما زلت متحيراً من سبب جلوس آرون على الدكة. كان صيفاً غريباً وآرون قدم أداء مميزاً الموسم الماضي وحصل على إجماع بالتصويت بأنه أفضل لاعب للموسم في الفريق، هكذا كان مميزاً ثم يأتي الموسم التالي ويلعب 5 أو 6 مباريات، لا شك أنه مصدوم».

وأضاف: «أعتقد أن آرون سيتماسك، وعلى أرتيتا أن يتعامل مع الوضع بحذر كي يبقي آرون سعيداً، هذه مشكلة جلبها النادي على نفسه لأنه استعار حارساً مميزاً ولديه حارس مميز».

وشوهد رامسديل وهو يصفق ويبتسم لرايا عندما تصدى الأخير لهجمة برينان جونسون لاعب توتنهام، كما دافع والده عنه بعدما قال مدافع ليفربول السابق جيمي كاراغر: «إنه يصفق مثل الممثل عندما تضيع عليه فرصة حصد الأوسكار وتذهب لزميله، إنه حزين جداً».

وغرد نييك والد رامسديل لاحقاً: «أنت عار، أظهر بعض الأخلاق كما يفعل ابني».