شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يستضيف رسمياً كأس الأمم الإفريقية 2025 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الأربعاء، عن استضافة المغرب لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في شهر يناير من سنة 2025.

وحصل المغرب على 22 صوتا مؤيدا لتنظيم «كان 2025»، دون اعتراض في عملية التصويت، مع غياب عضوين عن اجتماع المكتب التنفيذي لـ«الكاف»، المنعقد صباح اليوم.

وتنافس المغرب وملف مشترك بين نيجيريا وبنين على نسخة 2025، ومع السنغال وبوتسوانا وملف مشترك ثلاثي لكينيا وتنزانيا وأوغندا على نسخة 2027.