"الأمر متروك له".. تين هاج يتحدث عن مشكلته مع سانشو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تحدث إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد بعد الفوز على كريستال بالاس في كأس كاراباو 3-0، عن أداء سفيان أمرابط وغياب سانشو عن الفريق.

وقال إريك تين هاج لشبكة سكاي سبورتس: "لقد كانت ليلة جيدة، لقد لعبنا بشكل جيد، وسيطرنا على المباراة، وهذا ما نبحث عنه".

وأضاف: "الإحباط وخيبة الأمل يعنيان أن الحالة المزاجية كانت تتدهور، لكن الروح والعمل الجماعي كانا موجودين، ولا يزالان موجودين".

وعن أداء سفيان أمرابط، أضاف تين هاج: "إنه لاعب رائع ويقدم كل ما لديه للفريق، إنه يقدم الكثير من المساهمات للفريق بجودة عالية".

وعن جادون سانشو، الذي غاب مرة أخرى عن الفريق مع استمرار مشاكله مع المدير الفني، قال تين هاج: "لا أتحدث عن اللاعبين غير المتوفرين، الأمر متروك له".