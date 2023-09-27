سفيان أمرابط: لست في أفضل حالاتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تحدث لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد بعد الفوز على كريستال بالاس في كأس كاراباو 3-0، عن أدائه بعد العودة من الإصابة واستعادة الانتصارات.

وقال سفيان أمرابط لشبكة سكاي سبورتس: "إنها ليلة مثالية، لقد لعبنا بشكل جيد والأهم من ذلك فزنا بنتيجة 3-0، أعمل من أجل هذا منذ أن كنت طفلاً، وعملت بجد طوال حياتي، إنه لأمر مدهش أن ألعب هنا".

وأضاف: "لقد أخبرت المدرب أن يضعني حيث يحتاجني، كحارس مرمى، في أي مكان، اليوم الثلاثاء كنت أشارك في مركز الظهير الأيسر ولكن كان لدي دور حر للعب في خط الوسط".

وواصل سفيان: "لقد كان أداءً جيدًا للغاية ونتيجة مهمة، فزنا على بيرنلي ثم أظهرنا شخصيتنا في الكأس حيث أردنا أن نمنح الجماهير شيئًا يستمتع به، وآمل أن يستمر ذلك".

وأردف: "لست في أفضل حالاتي، هذا طبيعي لأنني لم أحظى بفترة إعداد مثالية للموسم الجديد بسبب إصابة بسيطة، لقد تدربت بجد لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لاستعادة لياقتي في أقرب وقت ممكن، وعندما أشارك في المباريات سأكون أقوى وأفضل".

واختتم لاعب المنتخب المغربي: "لم يكن وقتًا سهلاً ولكن مانشستر نادٍ كبير وبحاجة للفوز دائما، الضغط كبير لكننا نريد ذلك، ويقول المدرب كل يوم أننا بحاجة للفوز وهذا ما نريده".