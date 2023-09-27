خالد منتصر مرشح الزمالك: أعضاء النادي يستحقون خدمة أفضل.. وهذا وعدي للعاملين



محمد اسماعيل - القاهرة - أكد خالد منتصر الزيات المرشح للعضوية تحت السن في انتخابات نادي الزمالك، أنه ترشح في الانتخابات السابقة ويرغب في خدمة القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه يعشق النادي وتدرب في السباحة وكرة القدم، ويمتلك برنامج جيد وأفكار يمكن تطبيقها لصالح النادي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أشعر بالقبول من أعضاء الجمعية العمومية، والهدف هو خدمة نادي الزمالك والعمل على حل مشاكل النادي، وبرنامجي الانتخابي هدفه حل الأزمة المالية وأن نعرف كل ما يخص النادي (ما له وما عليه)، وكان معي في الانتخابات الماضية أحد الرعاة لكنه لم يرغب في المخاطرة في ظل المجلس السابق".

وأضاف: "يجب أن نعرف ما هي الديون المستحقة على الزمالك، وكذلك الفلوس الموجودة، وحقوق نادي الزمالك أيضا، مع الاهتمام بقطاع الناشئين في كل الألعاب، ونعمل على تجهيز ملف كامل عن الرعاة لنادي الزمالك مستقبلا، بالإضافة إلى تطوير كافة القطاعات، وتوفير رواتب الموظفين والعاملين والمدربين".

وواصل: "الزمالك يفتقد إلى وجود برندات كبيرة للمطاعم والكافيهات، معظم الأعضاء يقومون بجلب الوجبات من الخارج، ومعظم المطاعم الكبرى لم تدخل نادي الزمالك بسبب قيمة الإيجارات الغالية، والنادي يعاني من الإهمال في خدمات الأعضاء، ويجب التعاقد مع مستشفيات متخصصة لخدمة الأعضاء، والمحلات الموجودة على السور بقيمة ايجارية قليلة، ولا يوجد اتفاق معهم لوجود تخفيضات للعضو".

وزاد: "هناك شخصيات بادرت بتقديم الدعم لنادي الزمالك وعلى رأسهم المهندس هاني العتال وهو شئ جيد يحسب له بكل تأكيد لأنه قام بدعم النادي دون انتظار نتيجة الانتخابات، ويجب توفير مصايف مختلفة للأعضاء في الساحل الشمالي على سبيل المثال، خصوصا في ظل شكوى الأعضاء من مصيف مرسي مطروح مؤخرا".

وأكمل: "لابد من خلق استقرار مالي لنادي الزمالك وحل جميع الأزمات، وحال توفر الاستقرار سنعمل على مخاطبة سبورتنج لشبونة وحل أزمة النادي السابق لـ سامسون، وليس من الطبيعي أن يكون نادي الزمالك بتاريخه يعاني من إيقاف القيد في مختلف الالعاب، ويجب تلافي الأزمات مستقبلا بالتعاقد مع لاعبين بقيمة مالية مناسبة، والمجلس القادم عليه ان يكون لديه الحلول المالية لحل ازمة القيد وضم صفقات في يناير".

وتابع: "يجب حل أزمة رواتب الموظفين والعمال داخل نادي الزمالك، وحال نجاحي ستكون أولوياتي حل هذه المشكلة".

وأتم: "أعضاء الجمعية العمومية ليسوا مجرد أصوات، لابد أن يكون لهم دور رقابي ويعرفوا الميزانية بشكل مستمر، وسأظل متواجد معكم لو نجحت في الانتخابات، ورسالتي لكم (كفايا قضايا) علينا التكاتف بشكل دائم وأن يعمل المجلس لمدة 4 سنوات وان نسانده جميعا".