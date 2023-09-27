بعثة أرتا سولار تصل القاهرة لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لنادي أرتا سولار الجيبوتي إلى القاهرة، استعدادا لمواجهة الزمالك في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك أمام أرتا سولار يوم السبت المقبل، في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص مسئولو العلاقات العامة بنادي الزمالك، على استقبال فريق أرتا سولار في استاد القاهرة عقب وصولهم، واصطحابهم إلى فندق الإقامة مباشرة.

وسوف يخوض الفريق الجيبوتي مرانه الأول مساء اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، على أن يخوض المران الرئيسي غدا على ملعب المباراة.

ويحتاج الزمالك للفوز خلال هذه المباراة بثلاثة أهداف دون رد، من أجل التأهل بشكل مباشر إلى الدور التالي، عقب الخسارة في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد.