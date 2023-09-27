انتعاش خزينة النادي الأهلي بـ 45 مليون جنيه نظير صفقة هذا اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - حصل النادي الأهلي على المقابل المادي الخاص بصفقة رحيل محمد شريف لاعب الفريق، إلى الخليج السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وعلم موقع الخليج 365، أن خزينة النادي الأهلي انتعشت بمبلغ مليون ونصف دولار، حوالي 45 مليون جنيه مصري، نظير صفقة محمد شريف للنادي الأهلي.

أوضح المصدر، ان النادي السعودي، كما هو متفق عليه في حساب النادي الأهلي بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي وافق على رحيل محمد شريف بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى نادي الخليج السعودي، ونجح في التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست.