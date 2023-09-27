شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تخسر أمام فرنسا والمجر وإيطاليا بكأس العالم 3x3 لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب أنسات السلة تحت 23 سنة أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 15/18 ومن قبله أمام المجر بنتيجة 13/22 فى منافسات بطولة كأس العالم 3x3 ،والتى تقام ببولندا ، و تستمر حتى 1 أكتوبر المقبل .

كما خسر منتخب الشباب تحت 23 سنة أمام نظيره الإيطالى فى منافسات البطولة أيضا بنتيجة 16/21، على أن يلتقى مع ليتوانيا اليوم أيضا.

تضم قائمة الأنسات حبيبة محمد، يارا أسامة، فريدة مسعد، حيببة حاتم ، بينما تضم قائمة الشباب كل من محمد أشرف، إبراهيم هشام ، يوسف رفعت ، مؤمن موسى .

كان الاتحاد الدولى للسلة ،اختار لاعبتين مصريتين للمشاركة في معسكر الاتحاد الدولى "FIBA"، الذى يضم 45 موهبة شابة فى المعسكر الذى يقام فى رواندا خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الجارى، واللاعبتان المصريتان هما ملك أحمد لاعبة سلة الصيد وهيا الحلوانى لاعبة سلة سموحة.

وسبق واختار الاتحاد الدولى اللاعب المصرى أنس محمد عبد المطلب للمشاركة في معسكر المواهب الشابة كما تم اختياره ضمن افضل 5 لاعبين فى للمعسكر الذى ضم 55 لاعب وأقيم فى مالى.