شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتعامل كولر مع أزمة المهاجمين في مباراة سان جورج الإثيوبي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره سان جورج الإثيوبي بعد غد الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي تشهد عدة غيابات من الفريق الأحمر لأسباب مختلفة.

ويعاني الأهلي من إصابة الثنائي محمود كهربا وصلاح محسن، وعدم قيد الفرنسي أنتوني موديست في قائمة الفريق الأحمر الأولية، وعدم مشاركته في مباراتي دور الـ32 للبطولة الإفريقية.

ما هو موقف كهربا وصلاح؟

يحاول الجهاز الفني تجهيز الثنائي كهربا وصلاح من أجل لحاق أحدهما بمباراة سان جورج والمشاركة أساسيا، وحل أزمة النقص العددي في مركز رأس الحربة خلال موقعة الجمعة، حيث يخضع الثنائي لفحص طبي لتحديد موقفهما النهائي من مباراة الجمعة، وإن كان هناك صعوبة في لحاق صلاح محسن.

واشتكى محمود كهربا وصلاح محسن، من الإصابة بشد في العضلة الضامة والخلفية على الترتيب.

متى يكون موديست جاهزا للمشاركة مع الأهلي بإفريقيا؟

ويغيب عن الأهلي الفرنسي أنتوني موديست بسبب عدم قيده في القائمة الأولى، على أن يكون جاهزا للمشاركة في البطولة الإفريقية بدءا من دور المجموعات الإفريقي.

أبرز الغيابات عن الأهلي أمام سان جورج؟

كما يغيب كلا من عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد وحمزة علاء للإصابة، وخالد عبد الفتاح بسبب عدم الجاهزية الطبية بعد إجراء جراحة في عظمة الترقوة منذ فترة.

من المرشحين لحل ازمة الغيابات في مركز رأس الحربة؟

يوجد أكثر من لاعب مرشح للمشاركة أساسيا في مركز رأس الحربة، حيث يتم حسم مصير محمود كهربا، باعتبار أن إصابته خفيفة، وحال غيابه سيتم المفاضلة بين أكثر من لاعب مثل بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ورضا سليم.