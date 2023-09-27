شكرا لقرائتكم خبر عن معاذ أيمن يشارك فى مباريات الزمالك ببطولة الدوحة للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو الزمالك إجراءات مشاركة معاذ أيمن لاعب فريق كرة السلة فى بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة التى تقام بقطر ، وشارك فى مباراة الفريق أمام ميرالكو التى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 72-65.

ونجح الزمالك فى ضم معاذ أيمن للعودة مجددًا لتدعيم صفوف الفريق، حيث كان لاعبًا بالفريق الأبيض قبل سفره إلى الجامعات الأمريكية.

ويلتقى الزمالك اليوم مع فريق العربى الكويتى فى ثالث مباريات البطولة ، على أن يخوض الأدوار النهائية يومى الجمعة و السبت

وتضم قائمة الفريق فى البطولة كلاً من: وليد أحمد عبدالجواد، خالد عبد الناصر، ياسين ياسر، أحمد عمر محمد، عمر هشام، معاذ أيمن، أحمد عزب، على حجازى، أحمد ياسر، حازم المشد، أحمد إسماعيل، محمد عبده ـ أدهم اليدة، عصام بنها، زياد أيمن، فهمي زيدان.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لسلة الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.