"الأزرق يناسب طقم تشيلسي".. سر احتفاظ مدرب تشيلسي بالليمون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

"عندما تمنحك الحياة الليمون، استخدمه للتخلص من الطاقة السلبية التي تؤثر على فريقك الرياضي باهظ الثمن"، طبقًا لهذا المثل الإنجليزي الشائع يحتفظ المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، ماوريسو يوكيتينو بصناديق من الليمون بألوانه المختلفة في مكتبه بالنادي الإنجليزي.

يعكس الليمون عدد من المعاني والرموز والدلالات الروحية في الثقافات المختلفة عبر العالم، بعضهم يعتبره ثمرة مقدسة وآخرون يستخدموه للتخلص من الطاقة السلبية، لهذا يحتفظ يوكيتينو بالليمون في مكتبه بملعب التدريب في قرية كوبهام جنوب لندن.

يعتمد مدرب تشيلسي على الليمون لطرد الطاقة السلبية منذ تدريبه لتوتنهام، بناءًا على نصيحة أحد أصدقائه وإيمانه الروحي بعلم الطاقة، إذ يميل يوكيتينو إلى تغيير الليمون كل 10 أيام بعدما تمتص المشاعر السيئة، حسب اعتقاده.

قال المدرب خلال المؤتمر السابق: "بدأ الليمون في العمل مع توتنهام بعد عامين من استخدامه، يجب إعطاؤه وقته لأنه أمر نؤمن به جميعًا، اليوم لدي في مكتبي نوعين منه أصفر وأخضر، وأنواع مختلفة من إيطاليا وإسبانيا".

أشار إلى أنه يعتقد أن الليمون الأصفر يعمل بشكل أفضل من اللون الأخضر، وعلق: "يمكنني استخدام ليمونة زرقاء لتتناسب مع طقم تشيلسي".

حقق تشيلسي الفوز في مباراة واحدة من أول 6 مباريات مع المدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل المركز 14 في جدول الترتيب.