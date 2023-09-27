شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامى لليوم السابع: أنا مش ممثل و لم أعتزل كمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بيج رامى بطل كمال الأجسام ومستر أولمبيا أنه لم يعتزل اللعبة ، ولكن عدم المشاركة فى مستر أولمبيا مسألة وقت .

وقال بيج رامى في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه لاعب كمال أجسام وليس ممثل ، وكل علاقته بالفن ظهوره في أحد مشاهد فيلم ، وأضاف قائلا :" أنا مش ممثل ، ولا هدفى ولا شغلى ، مجرد تجربة".

وأشار مستر أولمبيا أن الجمهور يركز معه ومع إنجازاته لذلك لن يشارك في أي بطولة إلا إذا كان على قدرها ، و متأكد من تحقيق اللقب، مضيفا : " الناس مركزة أنى لازم أخد البطولة ، ومينفعش أشارك و أكسر بخاطرهم ، لازم أسعد الجمهور لما أشارك "

وكشف بيج رامى أن هناك عدة أسباب لعدم مشاركته في بطولة مستر أولمبيا ، لكن على رأسها أنه تعرض للإصابة العام الماضى ، وهو ما أدى إلى زيادة فترة الإعداد للبطولة ،وبالتالي الوقت كان غير كاف للمشاركة في مستر أولمبيا .

وأضاف بيج رامى في تصريحاته أنه عندما يشارك في بطولة لابد أن يستعد لها بشكل كاف ، وتركيز أقوى حتى يضمن التتويج باللقب .

وكان بيج رامى، لاعب كمال الأجسام، ومستر أولمبيا، قد حقق المركز الرابع فى منافسات بطولة أرنولد كلاسيك، التي أقيمت للاعبين المحترفين في الوزن المفتوح بمشاركة نخبة من أبطال العالم، بولاية أوهايو الأمريكية.