شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يعود لتدريبات الأهلى الجماعية منتصف أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل عمرو السولية لاعب وسط الأهلي أداء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والذي تعرض له قبل انطلاق منافسات الموسم الحالي.

ويؤدي عمرو السولية برنامجه التأهيلي لمدة أسبوعين قبل الانتظام في تدريبات فرييقه الجماعية منتصف أكتوبر المقبل، حيث يرفض الجهاز الطبي استعجال عودة اللاعب خشية من تجدد إصابته كما حدث قبل بداية الموسم الحالي.

وبدأ عمرو السولية تدريبات الجري حول الملعب ثم يستكمل برنامجه التأهيلي حتى موعد انتظامه في التدريبات الجماعية، ومن ثم إعلان جاهزيته للمشاركة في مباريات الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة سان جورج الإثيوبي بعد غد الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستجمع الفريقين في السادسة مساءا على استاد القاهرة.

وكان الأهلي قد فاز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب على بطل إثيوبيا والتي جمعتهما على استاد القاهرة يوم الأحد الماضي، سجل ثلاثية الأهلي حسين الشحات "هدفي" وأحمد عبد القادر.