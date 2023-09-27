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الزمالك يهزم البنك الأهلى فى دورى مرتبط اليد

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القاهرة - سامية سيد -  

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره أصحاب الجياد بنتيجة 39/38 برميات الترجيح على صعيد الجولة الخامسة بدورى مرتبط كرة اليد مواليد 2004 للموسم المحلى 2023 / 2024 .

 

ويصل الزمالك بهذه النتيجة إلى النقطة 12 و يتم حسم ترتيبه عقب انتهاء باقى اللقاءات حيث انه كان رابعا قبل لقاءات اليوم .

 

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، سموحة مع أصحاب الجياد والعبور مع الأوليمبى والمعادى مع الترسانة والزهورمع الجزيرة والطيران مع سبورتنج وطلائع الجيش مع هليوبوليس .

 

فيما تقام الجولة السادسة يوم 4 أكتوبر القادم بلقاءات بين كلا من ، أصحاب الجياد مع الأهلى و الأوليمبى مع الشمس و الترسانة مع سموحة و الجزيرة مع العبور والبنك الأهلى مع المعادى وسبورتنج مع الزهور وهليوبوليس مع الزمالك وطلائع الجيش مع الطيران.

 

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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