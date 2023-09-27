شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم البنك الأهلى فى دورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ويصل الزمالك بهذه النتيجة إلى النقطة 12 و يتم حسم ترتيبه عقب انتهاء باقى اللقاءات حيث انه كان رابعا قبل لقاءات اليوم .
تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، سموحة مع أصحاب الجياد والعبور مع الأوليمبى والمعادى مع الترسانة والزهورمع الجزيرة والطيران مع سبورتنج وطلائع الجيش مع هليوبوليس .
فيما تقام الجولة السادسة يوم 4 أكتوبر القادم بلقاءات بين كلا من ، أصحاب الجياد مع الأهلى و الأوليمبى مع الشمس و الترسانة مع سموحة و الجزيرة مع العبور والبنك الأهلى مع المعادى وسبورتنج مع الزهور وهليوبوليس مع الزمالك وطلائع الجيش مع الطيران.
وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.
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