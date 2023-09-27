شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الجزائري والسيب يقصان شريط «عربية أندية السلة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت قرعة بطولة الأندية العربية 3 إلى 35 لكرة السلة التي تستضيفها قطر اعتباراً من الأحد المقبل عن توزيع الفرق على 4 مجموعات الأولى تضم قطر والمحرق البحريني وخدمات البريج الفلسطيني والكويت الكويتي حامل اللقب،والثانية الاتحاد السكندري حامل الرقم القياسي والسيب العماني والأهلي القطري ودينامو اللبناني والاتحاد الجزائري، فيما تجمع الثالثة القادسية الكويتي ووحدة صنعاء اليمني وسلا المغربي والفتح السعودي، بينما الرابعة هي النارية وتضم الأهلي المصري وصيف البطولة الماضية وبيروت الثالث بجانب الاتحاد الليبي ودجلة العراقي ومجد طنجة المغربي.

وتشهد الجولة الأولى 3 مباريات في الأولى يلتقي الاتحاد الجزائري والسيب العماني،تليها مباراة الأهلي القطري ودينامو اللبناني في أقوى مباريات الجولة التي تختتم بلقاء قطر مع خدمات البريج مباشرة بعد حفل الافتتاح.

وتقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة نادي الغرافة والثالثة والرابعة على صالة الريان،وتتأهل الفرق الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تنطلق منافساته يوم الأحد 8 سبتمبر يليه دور الثمانية في اليوم التالي، والدور نصف النهائي الأربعاء 11 سبتمبر والنهائي وتتويج البطل في اليوم التالي.

أشرف على سحب القرعة التي جرت عبر موقع العربي الدكتور مجدي أبو فريخة نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة والعميد عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد العربي ووائل لطفي مدير عام الاتحاد.