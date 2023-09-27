شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجوجيتسو يغادر إلى الصين للمشاركة في «الآسياد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادرت بعثة منتخب الإمارات الوطني للجوجيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» إلى الصين صباح الأربعاء للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد»، حيث يتطلع أبطال العالم للجوجيتسو إلى مواصلة سلسلة إنجازاتهم المميزة في المحافل الدولية المختلفة والتي كانت آخر فصولها الاحتفاظ بلقبي بطولة العالم للجوجيتسو في منغوليا وكازاخستان، وتأكيد تربعه على قمة آسيا بعد حصده للقب البطولة الآسيوية في تايلاند بداية العام الجاري.

وأكد فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن المنتخب الوطني يغادر إلى الصين ونصب عينه تحقيق إنجاز تاريخي جديد يرسّخ تفوقه القاري والدولي، حيث يسعى أبناء وبنات الوطن إلى الخروج بأكبر المكاسب من خلال تحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة في هذا الاستحقاق الكبير.

وأضاف الشامسي: تضم تشكيلة المنتخب الوطني نخبة اللاعبين واللاعبات الذين يملكون رصيداً هائلاً من التجربة والخبرة والإنجازات، وأروع قصص النجاح في بطولات العالم وآسيا والألعاب العالمية، كما أنهم يتمتعون بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد لخوض غمار المنافسات، مع إدراكهم لحجم المسؤوليات، والآمال العريضة المعقودة عليهم لإتمام المهمة بنجاح مواصلة رحلة الإنجازات والتمثيل المشرف للدولة.

ومن جانبه،قال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية: بدأت استعدادات المنتخب لهذا الاستحقاق المهم عبر معسكر إعداداي مكثف في الولايات المتحدة الأمريكية استمر لقرابة شهر كامل، ساهم بشكل رئيسي في الارتقاء بالمعدلات البدنية والفنية والذهنية، وتجهيز اللاعبين واللاعبات للمنافسة على أعلى المستويات.

وتابع:وصل اللاعبون إلى معدلات ممتازة من اللياقة والجاهزية المطلوبة للمنافسة في البطولة، وسيعمل المنتخب في الأيام القادمة على مواصلة البرنامج الإعدادي، والتعرف على طبيعة المنافسين المحتملين ووضع الخطط والتكتيكات اللازمة للتعامل مع ظروف النزالات المختلفة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للجوجيتسو للرجال كل من خالد البلوشي، وخالد الشحي، ومحمد السويدي، وسلطان جبر، وفراج ومهدي العولقي، وفيصل الكتبي، وسعيد الكبيسي.

وتضم قائمة السيدات كل من بلقيس عبدالله، وحمدة الشكيلي، وحصة الشامسي، وأسماء الحوسني، وشمسة العامري، وهيا الجهوري، وشمّا الكلباني، ومهرة محفوض.

ويقص المنتخب شريط منافساته في دورة الألعاب الآسيوية يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر وهو يوم انطلاقة مسابقات الجوجيتسو في البطولة وتستمر حتى يوم السبت الموافق 7 أكتوبر.