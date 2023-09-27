شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: قمة الوحدة وشباب الأهلي كبيرة ومعقدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

وصف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة مباراة «العنابي» المرتقبة مع شباب الأهلي ب«المواجهة الكبيرة والمعقدة»، عندما يلتقي الطرفان الجمعة في استاد راشد في قمة الجولة الرابعة من دوري أدنوك.

وقال موسيماني: كل المباريات في الدوري صعبة،لكن مواجهة شباب الأهلي معقدة لأنها أمام بطل النسخة الأخيرة من المسابقة وهو فريق قوي ومتوازن وظهر قوته الهجومية وتوازنه أمام النصر السعودي في دوري الأبطال ونجح في الوصول إلى شباكه مرتين،كما لديهم لاعبين بجودة عالية ومن جانبنا علينا أن نضاعف مجهودنا وتركيزنا ونقلل من الأخطاء وان نجود عملنا في وسط الملعب وان نستغل الفرص التي لا أتوقع ان تكون كثيرة أمام فريق بهذا الحجم.

واضاف:لعبنا ضد الجزيرة مباراة قوية ومعقدة، لكن المباريات تختلف وعلينا أن نؤدي بالصورة الأمثل للفوز وحصد النقاط في دبي.

وأوضح مدرب الوحدة ان «المباراة كبيرة وتعني الكثير للاعبين والجماهير وعلينا إظهار قوتنا أمام المنافس لكسب التحدي،وصحيح ان شباب الأهلي فريق قوي ولكن لدينا فريق جيد وعدد من نقاط القوة ولاعبين جيدين وخرجنا بشباك نظيفة في آخر 3 مباريات والاستمرار على هذا النسق مهم».

وتابع:علينا التعامل مع المباريات بحذر وباحترافية عالية وأن نعزز من ثقافة الفوز لدينا.