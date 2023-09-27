الامارات | منتخب الجوجيتسو يغادر إلى الصين للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت بعثة منتخب الجوجيتسو إلى الصين صباح اليوم للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد»، حيث يتطلع أبطال العالم للجوجيتسو إلى مواصلة سلسلة إنجازاتهم المميزة في المحافل الدولية المختلفة والتي كانت آخر فصولها الاحتفاظ بلقبي بطولة العالم للجوجيتسو في منغوليا وكازخستان، وتأكيد تربعه على قمة آسيا بعد حصده للقب البطولة الآسيوية في تايلاند بداية العام الجاري.

وأكد فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، أن المنتخب يغادر إلى الصين ونصب عينه تحقيق إنجاز تاريخي جديد يرسّخ تفوقه القاري والدولي، حيث يسعى أبناء وبنات الوطن إلى الخروج بأكبر المكاسب من خلال تحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة في هذا الاستحقاق الكبير".

وأضاف الشامسي:" تضم تشكيلة المنتخب الوطني نخبة اللاعبين واللاعبات الذين يملكون رصيدا هائلا من التجربة والخبرة والانجازات، وأروع قصص النجاح في بطولات العالم وآسيا والألعاب العالمية، كما أنهم يتمتعون بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد لخوض غمار المنافسات، مع إدراكهم لحجم المسؤوليات، والآمال العريضة المعقودة عليهم لإتمام المهمة بنجاح مواصلة رحلة الإنجازات والتمثيل المشرف للدولة ".

وتضم قائمة منتخب الجوجيتسو للرجال كلا من خالد البلوشي، وخالد الشحي، ومحمد السويدي، وسلطان جبر، وفراج ومهدي العولقي، وفيصل الكتبي، وسعيد الكبيسي. وتضم قائمة السيدات بلقيس عبدالله، وحمدة الشكيلي، وحصة الشامسي، وأسماء الحوسني، وشمسة العامري، وهيا الجهوري، وشمّا الكلباني، ومهرة محفوض. ويقص المنتخب شريط منافساته يوم 5 أكتوبر وهو يوم انطلاقة مسابقات الجوجيتسو في البطولة وتستمر حتى السبت 7 أكتوبر.