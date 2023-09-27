فانتازي.. أفضل 4 لاعبين ذو ملكية منخفضة للجولة السابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يرشح كشافة الدوري الإنجليزي 4 لاعبين ذوي الملكية المنخفضة يحتمل تحقيقهم أعلى النقاط في الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي.

بيتو (إيفرتون) 6 مليون جنيه إسترليني

تألق المهاجم البرتغالي مع إيفرتون لكن بدون تسجيل الأهداف، حيث قام ببعض التهديدات على مرمى الخصوم بعد انضمامه لإيفرتون في نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وسدد بيتو 8 كرات ستة منهم داخل منطقة الجزاء منذ ظهوره الأول في الجولة الرابعة ضد شيفيلد يونايتد، وتمنحه المباراة على أرضه ضد لوتون تاون فرص كبيرة للتسجيل أو الصناعة لأول مرة منذ بداية الموسم.

وتلقى فريق لوتون تاون 13 فرصة محققة خارج أرضه، وهو ثاني أسوأ سجل في الدوري.

كيرت زوما (وست هام) 4.5 مليون جنيه إسترليني

المباراة على أرضه ضد شيفيلد يونايتد ترفع من حظوظ قلب دفاع وست هام يونايتد، حيث يلاقي شيفيلد الذي خسر بنتيجة 8-0 أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة السادسة.

بجانب أنهم استقبلوا 38 تسديدة من الركلات الثابتة، وهو أسوأ رقم في الدوري خلال الأسابيع الستة الأولى، لقد سجل زوما بالفعل من مثل هذا الموقف ضد فريق صاعد آخر هذا الموسم، محققًا 11 نقطة ضد لوتون في الأسبوع الرابع.

ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد) 4.9 مليون جنيه إسترليني

يقدم الظهير الأيمن لمانشستر يونايتد الكثير من الحلول الهجومية والدفاعية على أرضه أمام كريستال بالاس.

وساعد دالوت الشياطين الحمر في الحصول على شباك نظيفة مرتين متتاليتين في جميع المسابقات، بما في ذلك الفوز 3-0 على كريستال بالاس في كأس كاراباو.

لقد قدم أيضًا الكثير من الفرص الهجومية في هاتين المباراتين، حيث سدد ثلاث كرات وأربع تمريرات خطيرة، وفي الوقت نفسه، عانى بالاس في الهجوم مؤخرًا، وسجل هدف واحد في آخر ثلاث مباريات في جميع المسابقات.

دوجلاس لويز (أستون فيلا) 5.4 مليون جنيه إسترليني

أدى الدور الجديد للبرازيلي باعتباره المنفذ الأول لركلات الجزاء في أستون فيلا إلى تعزيز مكانته بشكل كبير في فانتازي، حيث سجل دوجلاس لويز هدفيه هذا الموسم من ركلة جزاء، بمتوسط أربع نقاط في المباراة الواحدة.

بتكلفة 5.4 مليون جنيه إسترليني فقط، يمكن لدوجلاس لويز أن يقدم قيمة ممتازة لمدربي فانتازي خلال العديد من الأسابيع القادمة.