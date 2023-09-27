شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الشمس فى دورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الشمس بنتيجة 34/25 على صعيد الجولة الخامسة بدورى مرتبط كرة اليد مواليد 2004 للموسم المحلى 2023 / 2024 .

ويتصدر الأهلى ترتيب المسابقة حتى الأن برصيد 15 نقطة ،فيما تقام الجولة السادسة يوم 4 أكتوبر القادم بلقاءات بين كلا من ، أصحاب الجياد مع الأهلى و الأوليمبى مع الشمس و الترسانة مع سموحة و الجزيرة مع العبور و البنك الأهلى مع المعادى و سبورتنج مع الزهور و هليوبوليس مع الزمالك و طلائع الجيش مع الطيران.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.