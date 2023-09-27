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الأهلى يهزم الشمس فى دورى مرتبط اليد

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الشمس بنتيجة 34/25 على  صعيد الجولة الخامسة بدورى مرتبط كرة اليد مواليد 2004 للموسم المحلى 2023 / 2024 .

 

ويتصدر الأهلى ترتيب المسابقة  حتى الأن برصيد  15  نقطة ،فيما تقام الجولة السادسة يوم 4 أكتوبر القادم بلقاءات بين كلا من ، أصحاب الجياد مع الأهلى و الأوليمبى مع الشمس و الترسانة مع سموحة و الجزيرة مع العبور و البنك الأهلى مع المعادى و سبورتنج مع الزهور و هليوبوليس مع الزمالك و طلائع الجيش مع الطيران.

 

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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