موعد مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبى فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة نظيره سان جورج الإثيوبى والتي تجمعهما على استاد القاهرة الدولى ، فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى فى دوري الأبطاليلتقي الأهلي مع سان جورج الإثيوبي فى السابعة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، ضمن برنامج التحضير لخوض مباراته ضد سانت جورج الإثيوبي يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يختتم استعداداته للمباراة مساء غدا الخميس ويدخل معسكرا مغلقا. بأحد الفنادق استعدادا لموقعة الجمعة.





نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلى وسان جورج الإثيوبى وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى بثلاثية نظيفة على سان جورج، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة، فى ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

سجل الهدفين الأول والثاني حسين الشحات فى الدقيقتين 29 و58 من تسديدتين بمهارة فائقة، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقطع الأهلي نصف الطريق لبلوغ دور الـ16 في انتظار لقاء العودة الذي يقام الجمعة المقبل.

مشوار سان جورج الإثيوبى فى دوري الأبطال.

وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.





الاهلى حامل لقب دوري أبطال أفريقيا

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه.

وتأهل الأهلي بعدها المشاركة فى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.

ونجح الاهلى في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا فى آخر 4 نسخ، حيث حصد ألقاب 2020 و2021 و2023 وخسر نهائي 2022.