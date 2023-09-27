شكرا لقرائتكم خبر عن شباب السلة يخسر أمام ليتوانيا بكأس العالم 3x3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب شباب السلة تحت 23 سنة أمام ليتوانيا بنتيجة 18/20 فى بطولة كأس العالم 3x3 ،والتى تقام ببولندا ، و تستمر حتى 1 أكتوبر المقبل .

كما خسر المنتخب أمام نظيره الإيطالي21/16 خلال مباريات اليوم

وخسر منتخب أنسات السلة تحت 23 سنة أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 15/18 ومن قبله أمام المجر بنتيجة 13/22 فى منافسات بطولة كأس العالم 3x3 ايضا

تضم قائمة الشباب كل من محمد أشرف، إبراهيم هشام ، يوسف رفعت ، مؤمن موسى بينما تضم قائمة الانسات حبيبة محمد، يارا أسامة، فريدة مسعد، حيببة حاتم

كان الاتحاد الدولى للسلة ،اختار لاعبتين مصريتين للمشاركة في معسكر الاتحاد الدولى "FIBA"، الذى يضم 45 موهبة شابة فى المعسكر الذى يقام فى رواندا خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الجارى، واللاعبتان المصريتان هما ملك أحمد لاعبة سلة الصيد وهيا الحلوانى لاعبة سلة سموحة.

وسبق واختار الاتحاد الدولى اللاعب المصرى أنس محمد عبد المطلب للمشاركة في معسكر المواهب الشابة كما تم اختياره ضمن افضل 5 لاعبين فى للمعسكر الذى ضم 55 لاعب وأقيم فى مالى.