شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات ترفيهية للاعبي المصرى البورسعيدى قبل مواجهة فاركو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات فريق المصري البورسعيدي فقرات ترفيهية للاعبين من خلال التدرب بكرة القدم على شباك لعبة التنس لتطوير قدرات التمرير والتحكم بالكرة للاعبين.

ويختتم المصري اليوم الأربعاء تدريباته لمواجهة فاركو، في الرابعة عصر الخميس المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثانية للدوري.

ويفقد الفريق الكروي الأول بنادي المصري البورسعيدي خدمات يوسف الجوهري، لاعب خط وسط الفريق خلال مباراة فاركو المقبلة، وذلك بسبب إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، هذا وقد بدأ اللاعب في الخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات، والذي أكد أنه سيتم مناظرة حالة اللاعب بشكل دوري للوقوف على مدى تحسن حالته وبالتالي خوضه لتدريبات علاجية منفردة قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري التعاقد مع اللاعب الجزائري جيلاس قناوي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025، بعد التنسيق مع الجهاز الفني بقيادة على ماهر.

جدير بالذكر أن اللاعب غيلاس قناوي يبلغ من العمر 25 عامًا وهو يجيد في مركزي الجناح وصانع الألعاب، علمًا بأن الجهاز الإداري للفريق الأول كان قد أتم إجراءات قيد اللاعب بقائمة الفريق واستخراج بطاقة اللعب وذلك بعد وصول البطاقة الدولية للاعب.



























