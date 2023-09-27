شكرا لقرائتكم خبر عن نيكوليتش: شباب الأهلي يريد 10 آلاف مشجع أمام الوحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبدالوهاب

أكد الصربي ماركو نيكوليتش المدير الفني لشباب الأهلي، جاهزية فريقه لمباراة القمة المرتقبة التي ستجمع الفريقين في الثامنة من مساء الجمعة على ملعب استاد راشد في دبي ضمن الجولة الرابعة لدوري المحترفين لكرة القدم، والتي يخوضها «الفرسان» ثانياً في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط بعد العين المتصدر بفارق الأهداف، بينما الوحدة الخامس بـ 6 نقاط.

وأضاف المدرب في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة:«نخوض مباراة صعبة أمام فريق عنيد جداً، وبدايتنا الجيدة للموسم وفوزنا في أول 3 مباريات وحصدنا 9 نقاط دافع لنا لتكملة مشوارنا والسير على نفس الطريق،وهذه المباراة تتطلب منا الآداء بمستوى أعلى والتركيز التام مطلوب خلال الـ 90 دقيقة، حتى نتمكن من حسم نتيجة اللقاء لصالحنا».

وعن جاهزية «الفرسان» قال:«فريقنا تدرب بشكل جيد جداً وهو على أتم الاستعداد للمباراة الصعبة ففريق الوحدة خطير جداً خاصة في الضربات الثابتة والركنية وسجل منها منذ بداية الموسم ولديه لاعبين مميزين قادرين على صنع الفارق، لذلك يتعين علينا الحذر والتعامل مع هذا الأمر بتركيز عالِِ».

وعن الغيابات باستثناء الحارس الأساسي ماجد ناصر المبتعد للإصابة قال:«لدينا وفرة من اللاعبين الجاهزين وسيعود محمد مرزوق وأحمد جميل،ومستمرون في سياسة التدوير وإتاحة فرصة المشاركة لأكبر عدد من اللاعبين، وأثق في كل العناصر الموجودة معي، وهناك تنافس كبير داخل الفريق، ولذلك يحتاج اللاعبون لبذل جهد أكبر والقتال من أجل الحصول على فرص مشاركة أكبر في المباريات».

وناشد نيكوليتش جمهور «الفرسان» بالحضور لمؤازرة الفريق بقوله:«أتمنى أن يكون الملعب ممتلئاً بالمشجعين فعندما يحضر8 أو 9 أو 10 آلاف من المشجعين يكون الأمر مختلفاً بالنسبة لمساندة اللاعبين ودعمهم في هذه المباراة المهمة وأتمنى أن أشاهد مدرجات ممتلئة بالجماهير، فوجود عدد كبير من أنصار الفريق أمر مهم للغاية في هذه المرحلة».