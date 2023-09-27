شكرا لقرائتكم خبر عن الحقايق تدشن مهرجان البيت متوحد للهجن في الوثبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق صباح الخميس بالميدان الجنوبي في منطقة الوثبة منافسات النسخة العاشرة من مهرجان البيت متوحد لسباقات الهجن 2023 والذي يأتي استكمالاً لنجاحات النسخ السابقة، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 20 شوطاً لفئة الحقايق الصعوب منها 10 للإنتاج ومثلها للمفتوح.

وتأتي الانطلاقة مع الشوط الرئيسي الأول للأبكار الصعوب الإنتاج، حيث تركض نجائب الأصايل من أجل حصد الناموس والمركز الأول في المهرجان، والحصول على الجائزة المالية المخصصة للفائز بالشوط وهي عبارة عن مجسم البيت متوحد و200 ألف درهم.

وخصص الشوط الرئيسي الثاني للجعدان الصعوب الإنتاج، ويحصل الفائزعلى مجسم البيت متوحد و200 ألف درهم، وفي الشوط الثالث خصصت اللجنة المنظمة للفائز بشوط الأبكار الصعوب المفتوح مجسم البيت متوحد و200 ألف درهم، وفي الشوط الرابع يكسب الفائز بشوط الحقايق الصعوب الجعدان المفتوح مجسم البيت متوحد و200 ألف درهم، أما الأشواط من الخامس وحتى العاشر فيحصل الفائز بناموس الشوط على الجائزة المالية وقدرها 100 ألف درهم، فيما يحصل الفائزون بالأشواط 11 إلى 20 على جائزة نقدية تصل إلى 50 ألف درهم.

ويمثل مهرجان البيت متوحد أحد أهم السباقات التي امتدت على مدار 9 سنوات سابقة، وأعرب عدد من ملاك الهجن عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على إقامة المهرجان وتخصيص جوائز مالية قيمة للقائزين فيه.