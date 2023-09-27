شكرا لقرائتكم خبر عن حمد الشحي سباح الحمرية يحلم بالأولمبياد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم حمد يوسف الشحي سباح نادي الحمرية بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي على دعمه ورعايته من خلال معسكرات الاعداد والمشاركة في البطولات، مؤكداً أن هذا ما يحفزه لبذل أقصى جهد ليحظى بشرف الانضمام للمنتخب وتحقيق حلمه بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

جاء ذلك في أعقاب مشاركة الشحي في بطولة تونس المفتوحة التي أقيمت مؤخراً، حيث حقق الميدالية الفضية في سباق 100 متر،فيما حقق الميدالية الذهبية في سباق 50 متر حرة،وقال إنها كانت مشاركة إيجابية من كافة الوجوه لأنه احتك بسباحين أبطال في التدريبات والمنافسات واستفاد منهم كثيراً، وأكد أن أرقامه الحالية ليست إلا محطة لتحقيق الأفضل والأهم في مشواره الرياضي من خلال التمثيل الدولي متقدماً بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي والنادي.

حمد الشحي

وأعرب الشحي عن امتنانه لمجلس الشارقة الرياضي لإدراجه ضمن برنامج الموهوبين وتقديم الدعم اللازم له والمشاركة في معسكر وبطولة تونس، كما شكر نادي الحمرية على توفير كل التسهيلات والإمكانيات للوصول إلى النجاحات والبطولات، وتقدم بشكر خاص لكل من عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وحميد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي.

وقال محمد عبيد الحصان مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس: «يعتبر الشحي من السباحين الواعدين لفئة 14 سنة ويحمل الرقم القياسي للدولة لفئة 13 سنة في 50 متر حرة وهو من اللاعبين الموهوبين الواعدين في امارة الشارقة وينتظره المستقبل،خصوصاً إذا واصل الارتقاء بمستواه من خلال التدريبات والمنافسات القوية».

وأضاف: «خطط المجلس وتوجيهات الرئيس تضع برامج صقل الموهوبين في مقدمة أولوياته دائماً، وذلك في اطار رؤية وإستراتيجية المجلس لصناعة الأبطال الرياضيين».