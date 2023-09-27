شكرا لقرائتكم خبر عن كايو: طموح عجمان نقاط كلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان عصام هجو

علق المدرب البرازيلي كايو زناردي مدرب عجمان على تحضيرات فريقه لمواجهة فريق اتحاد كلباء في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحتفين وقال: تنتظرنا مباراة مهمة أمام اتحاد كلباء على أرضنا ووسط جمهورنا ونتمنى ان نكون في يومنا ونحسم المواجهة لمصلحتنا لاننا نطمح ونتطلع للفوز ويتوجب علينا التركيز والعمل على تحقيق نتيجة إيجابية وبكل تأكيد هدفنا وطموحنا حصد النقاط .

ورداً على سؤال بأن الفريقين يبحثان عن الفوز الأول في الدوري بعد مرور ثلاث جولات،قال: لا افضل الحديث عن الماضي واعتقد ان النتائج السلبية أصبحت من الماضي وعلينا ان نكون عمليين ونركز على المباريات القادمة فهي التي تخدمنا.

وعن رايه في خط الدفاع قال:نحن نتعامل كفريق وكمجموعة نخسر مع بعض ونفوز مع بعض وخط الدفاع لايتحمل لوحده المسؤولية بل نتحمل نحن كلنا كفريق كرة وحالياً نعمل على معالجة كل أخطاء وسلبيات المباريات السابقة وفريقي يمتلك عقلية قوية ذهنياً ويعرف اللاعبون كيف يتعاملون مع كل المواقف واتمنى لهم ان يكونوا في يومهم وان يوفقوا في تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة .