الامارات | منزل سيرجيو راموس يتعرض للسرقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إسبانية بينها صحيفة "أس" أن منزل نجم ريال مدريد السابق، سيرجيو راموس، لاعب إشبيلية حاليا، تم نهبه من قبل عصابة مسلحة، دون أن يتعرض أفراد أسرته لأي خطر.

وحصلت الواقعة خلال لقاء إشبيلية ولانس في أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، حيث اقتحم اللصوص منزل راموس الواقع في مدينة إشبيلية ، ونهبوا الكثير من مقتنياته الثمينة من مجوهرات وساعات وأمور أخرى كثيرة، لكن زوجته لم يتكن وقتها في المنزل، بينما كان أبناؤه الاربعة والمربيتين، ولم يتعرضوا لأي أذى من قبل اللصوص. وفتحت الشرطة الإسبانية تحقيقا في الواقعة من أجل إلقاء القبض على اللصوص، خاصة وأن هذه الأحداث تكررت مرات عدة في إسبانيا في الفترة السابقة.