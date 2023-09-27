شكرا لقرائتكم خبر عن زد يفوز على الجونة بهدف نظيف ويحتل وصافة دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق زد فوزه الثانى على التوالي على حساب الجونة بهدف نظيف سجله محمد سمير من ركلة جزاء في الدقيقة 83 من عمر المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل.

بهذه النتيجة يحتل زد وصافة دورى نايل مؤقتاً برصيد 6 نقاط وخلف مودرن فيوتشر الذى يمتلك ذات الرصيد من النقاط، بينما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد نقطة واحدة.

وأجرى علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الجونة، 4 تبديلات بدخول أحمد بلحاج وسيف العجوز ومحمد السقا ومحمد الدغيمى وخروج كريم ممدوح ونور السيد وحسن غانم وعبد الفتاح شطا.

وقام مجدى عبد العاطى بإجراء 5 تبديلات بدخول محمود صابر وديلسون كامونى وماجاسا ومحمد سوانيه ومصطفى العش، وخروج أحمد عاطف وشادى حسين، ومصطفى ميسى ومصطفى زيكو وعبد الله مجدى.

وبدأ الجونة المباراة بالتشكيل التالى: في حراسة المرمى: أحمد مسعود، في خط الدفاع: صبري رحيل، أليو جاتا، أحمد عبد الرسول، أحمد محمود، في خط الوسط: عبد الله عبادي، نور السيد، عبد الفتاح شيتا، في خط الهجوم: أيمن موكا، كريم ممدوح، حسام إيفونا.

ودخل زد المباراة بالتشكيل التالى: في حراسة المرمى: علي لطفي، في خط الدفاع: علي لالا، محمد سمير، محمد أشرف، محمد إسماعيل، في خط الوسط: أحمد عاطف قطة، عبد الله مجدي، بيتر زيلو، مصطفى سعد ميسي، في خط الهجوم: شادي حسين، مصطفى عبد الرؤوف زيكو.