شكرا لقرائتكم خبر عن 24 لاعبا في قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة الاتحاد بدوري نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، 24 لاعبا في قائمة الدراويش استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، فى المباراة المقرر لها غدا الخميس، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دوري نايل 2023 /2024.

جاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، محمد فوزى، كمال السيد

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقى، كريم عرفات، أحمد محسن، حمدى النقاز، إياد العسقلاني، مروان حمدى

الوسط: عماد حمدى، محمد حسن، عمر الساعى، محمد مخلوف، عبد الله سعيد، عبد الرحمن مجدى، محمد عبد السميع، محمود الشبراوي، نادر فرج

الهجوم: باسم مرسي، ياو أنور، حسن صابر

واستقر إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى على تواجد الغانى ياو أنور في خط هجوم الفريق خلال مباراة الاتحاد السكندري.

وقرر إيهاب جلال عودة ياو أنور لقيادة هجوم الدراويش فى مباراة زعيم الثغر، بعدما جلس اللاعب بديلا في مباراة زد بالجولة الأولى للمسابقة وشارك في ودية بورفؤاد التي أقيمت مساء الجمعة وسجل هدفين ليقود الفريق الأصفر للفوز بثلاثية دون رد.

وتسلم إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى ، تقريرا من جهازه المعاون عن نقاط القوة والضعف في صفوف الاتحاد السكندري قبل ملاقاته بالجولة الثانية للمسابقة.