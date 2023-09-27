شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على العربى الكويتي ببطولة الدوحة لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة سلة الزمالك على نظيره العربى الكويتي بنتيجة 89/63 ببطولة الدوحة الدولية للسلة، والتى تستمر حتى 30 سبتمبر الجارى.

وتضم قائمة الفريق فى البطولة كلاً من: وليد أحمد عبد الجواد، خالد عبد الناصر، ياسين ياسر، أحمد عمر محمد، عمر هشام، معاذ أيمن، أحمد عزب، على حجازى، أحمد ياسر، حازم المشد، أحمد إسماعيل، محمد عبده ـ أدهم اليدة، عصام بنها، زياد أيمن، فهمي زيدان.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لسلة الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

ووفقا لنظام البطولة يتم تقسيم الأندية على مجموعتين على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الحكمة والفتح وبيروت فيرست ودجلة.

المجموعة الثانية: الزمالك وميرالكو بولتس والعربي والأهلي.