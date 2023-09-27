شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يختتم تدريباته لمواجهة فاركو بالدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق المصري البورسعيدي، بقيادة مدربه على ماهر، اليوم الأربعاء، تدريباته لمواجهة فاركو، في الرابعة عصر الخميس المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثانية للدوري.

وكان الفريق قد أدى مرانه الأساسى باستاد الكلية الحربية عصر أمس الثلاثاء وعقب المران انتقل لاعبي الفريق وجهازهم الفنى إلى برج العرب استعدادا لأداء المران الأخير اليوم استعدادا للمباراة.

ويفقد الفريق الكروي الأول بنادي المصري البورسعيدي خدمات يوسف الجوهري، لاعب خط وسط الفريق خلال مباراة فاركو المقبلة، وذلك بسبب إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، هذا وقد بدأ اللاعب في الخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات، والذي أكد أنه سيتم مناظرة حالة اللاعب بشكل دوري للوقوف على مدى تحسن حالته وبالتالي خوضه لتدريبات علاجية منفردة قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وشهدت تدريبات فريق المصري البورسعيدي فقرات ترفيهية للاعبين من خلال التدرب بكرة القدم على شباك لعبة التنس لتطوير قدرات التمرير والتحكم بالكرة للاعبين.

أعلن مجلس إدارة النادي المصري التعاقد مع اللاعب الجزائري غيلاس قناوي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025، بعد التنسيق مع الجهاز الفني بقيادة على ماهر.

الجدير بالذكر أن اللاعب غيلاس قناوي يبلغ من العمر 25 عامًا وهو يجيد في مركزي الجناح وصانع الألعاب، علمًا بأن الجهاز الإداري للفريق الأول كان قد أتم إجراءات قيد اللاعب بقائمة الفريق واستخراج بطاقة اللعب وذلك بعد وصول البطاقة الدولية للاعب.



التدريبات الأخيرة لفريق المصرى البورسعيدى (1)



التدريبات الأخيرة لفريق المصرى البورسعيدى (2)



التدريبات الأخيرة لفريق المصرى البورسعيدى (3)



التدريبات الأخيرة لفريق المصرى البورسعيدى (4)



التدريبات الأخيرة لفريق المصرى البورسعيدى (5)