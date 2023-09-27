شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي ومران مفتوح لمودرن فيوتشر السبت استعدادا لسينجيدا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يُعقد في الرابعة والنصف من مساء السبت المقبل، باستاد السلام، المؤتمر الصحفي لمباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزاني، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين بالكونفدرالية.
ومن المقرر أن يتم فتح مران الفريقين، يوم السبت، ولمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام، وذلك بعد انتهاء المؤتمر الصحفي للمباراة، على أن يتدرب فريق سينجيدا في تمام السادسة مساءً، ثم يأتى مران مودرن فيوتشر في تمام السابعة، على ملعب ستاد السلام.
ونجح فريق مودرن فيوتشر في قلب تأخره إلى الفوز علي نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة دوري نايل.
تقدم الداخلية عن طريق آلان كيمبادي في الدقيقة 40 ، وتعادل عمر كمال لفيوتشر في الدقيقة 66، وتقدم لفيوتشر أحمد رفعت من ركلة جزاء في الدقيقة 73، وأضاغ عبد الرحمن أجويرو في الدقيقة الأخيرة ركلة جزاء لفريق الداخلية ليضيع فرصة التعادل للفريق، ليرتفع رصيد فيوتشر الي النقطة السادسة، فيما تجمد رصيد فريق الداخلية عند 3 نقاط في جدول الدوري.
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