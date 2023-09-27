شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي ومران مفتوح لمودرن فيوتشر السبت استعدادا لسينجيدا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد في الرابعة والنصف من مساء السبت المقبل، باستاد السلام، المؤتمر الصحفي لمباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزاني، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين بالكونفدرالية.

ويحل فريق سينجيدا التنزاني، ضيفًا على فريق مودرن فيوتشر، الأحد المقبل، على ملعب ستاد السلام، بإياب دور الـ32 من الكونفدرالية الافريقية، في تمام السادسة مساءً.

ومن المقرر أن يتم فتح مران الفريقين، يوم السبت، ولمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام، وذلك بعد انتهاء المؤتمر الصحفي للمباراة، على أن يتدرب فريق سينجيدا في تمام السادسة مساءً، ثم يأتى مران مودرن فيوتشر في تمام السابعة، على ملعب ستاد السلام.